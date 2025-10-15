В Петербурге открылась школа молодых проектировщиков БПЛА

Очно обучение пройдут 40-45 студентов, сообщила директор Центра конференций СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Ольга Журавлева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ) "ЛЭТИ" имени В. И. Ульянова (Ленина) впервые открыл школу молодых инженеров-конструкторов "Разработка и конструирование беспилотных систем". В школе пройдет обучение 40-45 молодых проектировщиков БПЛА, сообщила ТАСС директор Центра конференций СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Ольга Журавлева.

"Эта школа посвящена не только и не просто беспилотникам, а разработке и конструированию беспилотных систем. В ней пройдет обучение 40-45 студентов очно, остальные - заочно. <...> Наша школа поддержана Комитетом по науке и высшей школе [правительства Санкт-Петербурга] в рамках программы "Экономика знаний в Санкт-Петербурге", - рассказала ТАСС Журавлева.

В ходе беседы Журавлева подчеркнула, что управлять БПЛА можно научиться в "массе школ", но тех мест, где учат именно разработке, конструированию, созданию новых беспилотных систем - мало, и это требует кадров. "Поэтому у нас в школе акцент сделан на разработку и конструирование", - добавила она.

Школа будет длиться две недели, ее слушатели пройдут практику на городских предприятиях, производящих и испытывающих БПЛА: на Научно-производственном предприятии "Радар ммс", в компании Device consulting и в учебном центре беспилотной авиации "Флай девайс".

"Мы посетим три этих предприятия и поработаем на настоящем полигоне. На полигоне мы будем запускать беспилотники. На "Радаре ммс" мы посмотрим цех, где производятся платы и элементы питания для беспилотников, и другие цеха со всеми стадиями производства. На других предприятиях мы сделаем то же самое", - уточнила Журавлева.

По окончании школы обучающиеся получат сертификаты и удостоверения государственного образца о повышении квалификации.