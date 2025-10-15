Папе Римскому Льву XIV преподнесли в дар лошадь

Конь по кличке Протон прибыл из Польши

ВАТИКАН, 15 октября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV получил в дар белого коня. Как пишет агентство ANSA, конь по кличке Протон прибыл из Польши.

Кто именно сделал такой подарок, не уточняется. Это произошло в рамках традиционной всеобщей аудиенции.

Известно, что Лев XIV неплохой наездник, и несколько лошадей есть в летней загородной резиденции в Кастель-Гандольфо, куда этот Папа начал регулярно ездить.

Как уточняет агентство, будучи миссионером в Перу, где он провел более 20 лет, Лев XIV пользовался лошадьми в качестве транспортного средства, чтобы добираться до отдаленных деревень.

Нередко именно по случаю всеобщей аудиенции, которая традиционно проходит по средам на площади Святого Петра или в зале аудиенций Павла VI, понтификам преподносят необычные крупногабаритные дары. Так, предшественник нынешнего понтифика Франциск получал в подарок автомобили известных марок и мотоциклы. Как правило, они передавались на благотворительные нужды.