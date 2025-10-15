Экс-глава инжинирингового центра МГТУ им. Баумана возглавил ульяновский политех

Речь идет о Дмитрии Бутаровиче

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 15 октября. /ТАСС/. Бывший директор инжинирингового центра им. А. А. Липгарта Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана Дмитрий Бутарович назначен исполняющим обязанности ректора Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее ТАСС сообщал, что Ленинский районный суд Ульяновска 7 февраля принял решение заключить под стражу на два месяца ректора УлГТУ Надежду Ярушкину, которая обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Тогда же были арестованы еще двое должностных лиц вуза, а одна обвиняемая помещена под домашний арест. 11 февраля временно исполняющим обязанности ректора УлГТУ назначен проректор вуза по режиму и безопасности Леонид Ямпольский. 31 марта Ярушкина и два сотрудника вуза, ранее арестованные по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при зачислении иностранных студентов, переведены под домашний арест по решению Ленинского районного суда Ульяновска.

"15 октября состоялось заседание ученого совета университета, на котором представили руководителя вуза", - отмечается в сообщении.

Исполняющего обязанности ректора вуза представил губернатор региона Алексей Русских. Как отметил глава региона, кандидатура была согласована в Министерстве науки России.

"Дмитрий Олегович - не сторонний человек для нашего региона и даже для этих стен. Он уроженец Ульяновска, выпускник ульяновской средней школы. Более того, свою траекторию в высшем образовании он начинал именно здесь, в УлГТУ, и лишь затем продолжил путь в легендарной Бауманке. Он прошел путь от инженера до директора инжинирингового центра в одном из ведущих технических вузов страны, совмещал научно-педагогическую деятельность с реальными проектами в автомобилестроении, хорошо понимает вызовы современного инженерного образования", - приводятся слова Русских в сообщении.

Губернатор добавил, что главной задачей Бутаровича является помощь в раскрытии имеющегося у вуза потенциала, активное включение УлГТУ в федеральную и международную повестки. Исполняющий обязанности ректора поблагодарил Русских за оказанную поддержку. "Возглавить крупный технический вуз региона - это не только высокая честь, но и огромная ответственность. Я хорошо знаком со спецификой системы высшего образования и подготовки инженерных кадров, выполнял крупные научные проекты. В настоящее время перед ульяновским политехом стоят следующие задачи: активное развитие научно-исследовательской деятельности, установление крепких связей с промышленными предприятиями и усиление позиций университета как ведущего центра подготовки высококвалифицированных инженерных кадров", - процитировали Бутаровича в пресс-службе правительства региона.

Биография

Дмитрий Бутарович родился в 1983 году. Он окончил ульяновскую школу №6, а затем Московский государственный технический университет имени Баумана. Трудовая биография Бутаровича тесно связана с высшим образованием и наукой. Почти 20 лет он посвятил работе в МГТУ имени Баумана, пройдя путь от молодого исследователя до руководителя директора инжинирингового центра им. А. А. Липгарта - подразделения университета, созданного в сотрудничестве с автомобильной компанией "Группа ГАЗ". Бутарович имеет ученую степень кандидата технических наук, является лауреатом премии правительства России в области науки и техники.