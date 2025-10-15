В ДНР волонтеры провели в школах уроки по минной безопасности

Занятия прошли в восьми школах республики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Волонтеры Национального центра помощи провели в школах ДНР уроки минной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Наша основная задача - донести до ребят основные правила. Мы сотрудничаем с министерством образования региона, там подбирают учебные заведения, а наши волонтеры проводят занятия. Детям это интересно - с ними разговаривают на одном языке. Они понимают степень ответственности, насколько это важные знания, которые они получили", - цитируют в пресс-службе руководителя департамента взаимодействия с регионами Национального центра помощи Гиорги Булиа.

Занятия прошли в восьми школах региона. Их программа разработана для каждой возрастной группы: для детей младшей школы, для школьников с 5-го по 8-й классы и для старшеклассников. Также проводится курс для студентов и преподавателей. Планируется провести занятия по оказанию первой помощи, практическая часть проведена с педагогами.

"По инициативе учебных заведений подобные профилактические уроки могут организовать и для родителей учащихся - все для того, чтобы повысить уровень безопасности в регионе", - добавили в МЧС.