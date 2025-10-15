В Москве пройдет гала-концерт фестиваля "Белая трость"

На нем выступят дети с нарушениями зрения

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Финалистами Международного благотворительного фестиваля "Белая трость" стали 50 детей с нарушениями зрения, они выступят в Москве на одной сцене со звездами российской эстрады. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Москва прилагает все усилия, чтобы сохранить статус мегаполиса свободного от стереотипов, и предоставить каждому человеку возможность реализовать себя. Фестиваль "Белая трость" - один из наиболее масштабных инклюзивных проектов, направленных на достижение этой цели. Он объединяет не только москвичей, но и талантливых ребят из других регионов и стран. В этом году в отборочных этапах "Белой трости" приняли участие более 800 детей с особенностями здоровья по зрению, в число 50 финалистов, которые выступят на одной сцене со звездами российской эстрады, также войдут ребята из Луганской и Донецкой Народной Республик", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

По ее словам, за годы проведения "Белой трости" в фестивале приняли участие порядка 12 тыс. детей с нарушениями зрения из России и стран СНГ. Уточняется, что в этом году в отборочных этапах приняли участие более 800 детей с нарушениями зрения из Азербайджана, Армении, Абхазии, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, России. В финальном выступлении на сцене концертного зала "Москва" примут участие 50 финалистов, среди которых 15 детей - воспитанники Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая.

Организатором Международного благотворительного фестиваля "Белая трость" выступает Благотворительный фонд Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца".