Во всех округах Москвы организуют мероприятия ко Дню отца

В районе Строгино 19 октября состоится акция "Аллея отцов"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Насыщенная программа, включающая спортивные турниры, патриотические акции и высадку деревьев, пройдет во всех округах столицы ко Дню отца, который отмечается в третье воскресенье октября. Об этом сообщила замруководителя столичного департамента территориальных органов и исполнительной власти города Москвы Марина Прозорова.

"У нас во всех административных округах Москвы, практически во всех районах пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию этой даты. Мы посмотрели план мероприятий, которые запланировали наши коллеги - главы управ, заместители префектов административных округов, - каждое мероприятие наполнено искренним смыслом - показать важность роли отца в семье, в обществе и в воспитании детей", - сказала Прозорова в ходе III городской конференции "Ответственное отцовство - новый культурный код столицы".

По ее словам, планируется провести круглые столы, спортивные турниры, выставки, патриотические акции, встречи с представителями ветеранских и молодежных сообществ. Например, в районе Строгино 19 октября состоится акция "Аллея отцов", которая соберет более 500 участников - многодетных отцов, ветеранов СВО и активных жителей. Вместе с детьми отцы посадят символическую аллею из кленов, как знак преемственности, уважения и знак почитания семейных ценностей.

"Для нас, как для департамента, конечно, очень важно вовлекать как можно больше активных жителей, это ключевое наше направление работы. Мы ежедневно взаимодействуем с активными москвичами, поддерживаем инициативы, объединяем людей вокруг добрых дел и, конечно, тем самым развиваем наши районы", - заключила Прозорова.