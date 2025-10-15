ГД приняла в I чтении проект о сроках поверки счетчиков в Донбассе и Новороссии

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2026 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, согласно которому договоры о поверке счетчиков воды, газа и электроэнергии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будут действовать до срока их истечения, а не до января 2026 года.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в июле. Изменения касаются федеральных конституционных законов о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. По действующему законодательству документы о поверке средств измерений - счетчиков воды, электроэнергии и газа, выданные госорганами Украины или органами указанных субъектов, действуют до 1 января 2026 года. Законопроектом предлагается установить, что данные документы будут действовать вплоть до истечения их срока действия.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действующее ограничение срока действия документов потребует прекращения с 2026 года применения всех счетчиков независимо от установленных для них интервалов между поверками, что напрямую коснется широких слоев населения. Как указали в кабмине, общие расходы физических и юридических лиц на внеочередную поверку приборов учета коммунальных услуг могут составить свыше 6 млрд рублей. Принятие законопроекта позволит не допустить дополнительную финансовую нагрузку на граждан и юрлиц и возможный рост социальной напряженности.

