В Петербурге продадут на аукционе фотоальбом императрицы Александры Федоровны

Стартовая цена торгов - 10 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Личный фотоальбом супруги Николая II императрицы Александры Федоровны выставлен на торги в Петербурге, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Личный фотоальбом Александры Федоровны с двадцатью шестью фотографиями царской семьи, выполненными ею самой. Стартовая цена - 10 млн рублей", - говорится в описании.

Это единственный фотоальбом царской семьи, который не попал в фонды Государственного архива Российской Федерации. Сам альбом был приобретен Александрой Федоровной в Ялте на благотворительном базаре в 1913 году, о чем есть собственноручная запись императрицы на русском языке карандашом на первой странице альбома.

До 1917 года альбом находился в Александровском дворце в Петергофе. Все фотографии выполнены и лично наклеены в альбом императрицей и императором в течение 1913-1914 годов. Летом 1917 года он был взят Александрой Федоровной в числе личных вещей, включая другие фотоальбомы, в Тобольскую ссылку. В октябре 1917 года альбом был подарен зубному врачу Сергею Сергеевичу Кострицкому, посетившему царскую семью в Тобольске.

"В верхней половине передней крышки помещена металлическая накладка в виде герба Российской империи. Фигура инкрустирована пятью ювелирными камнями (рубин, бирюза, жемчуг, демантоид и хризолит), что соответствует количеству детей в царской семье: при этом каждый камень символизирует конкретного ребенка, в частности, жемчуг - великую княжну Марию Николаевну", - говорится в описании лота.