Белгородская область получила почти 600 млн рублей на модернизацию больниц

За счет этих средств планируется закупить и установить 38 единиц нового высокотехнологичного оборудования для 14 медучреждений региона

БЕЛГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделило почти 600 млн рублей на модернизацию и восстановление больниц в Белгородской области. Средства пойдут на приобретение нового медицинского оборудования, капремонт поликлинического отделения Алексеевской центральной районной больницы и восстановление спецтехники в пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ медучреждениях, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.

"Правительство РФ дополнительно в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" выделило Белгородской области порядка 600 млн рублей для модернизации первичного звена здравоохранения. Также на эти цели из средств областного бюджета выделено еще почти 38 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет этих средств планируется закупить и установить 38 единиц нового высокотехнологичного оборудования для 14 медучреждений региона: МРТ, аппараты УЗИ, маммографы, флюорографы, рентгеновские системы. Более того, запланировано и восстановление поврежденного от атак со стороны ВСУ медицинского оборудования в 5 приграничных муниципальных образованиях. Также пройдет капитальный ремонт здания поликлиники в Алексеевской ЦРБ.

Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил председателя правительства РФ и министра здравоохранения РФ за своевременно оказанную помощь. "Медицина всегда имела важнейшее значение, а сейчас, в условиях фактически военного времени, нам это крайне необходимо", - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит 9 российским регионам дополнительные средства на развитие системы здравоохранения. В общей сложности около 2 млрд рублей предназначены для Кабардино-Балкарии, ЛНР, Калмыкии, Мордовии, а также Белгородской, Запорожской, Ивановской, Курской и Херсонской областей.