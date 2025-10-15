Росфинмониторинг предложил освободить себя от публикации вакансий для целевиков

Эта мера связана со спецификой деятельности службы, которая работает с конфиденциальной информацией, заявил директор Росфинмониторинга Герман Негляд

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предложила освободить ведомство от обязанности публиковать на портале "Работа в России" вакансии для целевого обучения студентов. С соответствующим законопроектом о внесении изменений в статью 56 Федерального закона "Об образовании" выступил на пленарном заседании Госдумы статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

"В настоящее время такое изъятие уже установлено для ряда органов в случаях, если прием на целевое обучение осуществляется в интересах безопасности государства. В свою очередь Росфинмониторинг, реализуя полномочия по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности, и иные полномочия выполняет государственные задачи, неразрывно связанные с интересами экономической и национальной безопасности страны, - заявил Негляд, представляя инициативу.

Он пояснил, что эта мера связана со спецификой деятельности службы, которая работает с конфиденциальной информацией. Это позволит более тщательно проводить отбор будущих сотрудников на этапе заключения договоров о целевом обучении.

Законопроектом предлагается расширить за счет Росфинмониторинга уже существующее для других силовых ведомств изъятие из обязанностей по публичному размещению заявок о приеме на целевое обучение.

