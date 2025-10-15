Украинский суд разрешил провести спецрасследование против олигарха Жеваго

Его подозревают в даче взяток судьям Верховного суда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (АП ВАКС) санкционировала специальное досудебное расследование в отношении покинувшего страну украинского бизнесмена Константина Жеваго, которого подозревают в даче взяток судьям Верховного суда. Об этом сообщило украинское агентство УНН со ссылкой на материалы суда.

"Коллегия судей АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу стороны обвинения, отменила определение следственного судьи ВАКС, удовлетворила ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования в отношении Константина Жеваго и дала разрешение на его проведение", - цитирует агентство решение суда.

По данным следствия, Жеваго "подозревается в возможном предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю и судьям Верховного суда".

В отношении Жеваго на Украине возбужден ряд уголовных дел. В 2019 году олигарху, входившему тогда в пятерку богатейших людей страны по версии украинского Forbes, предъявили обвинения в растрате $113 млн украинского банка "Финансы и кредит", владельцем которого он был. В декабре 2022 года по запросу украинских властей Жеваго задержали во французском Куршевеле, а 6 января 2023 года французский суд выпустил его из тюрьмы под залог в €1 млн. В мае того же года было возбуждено дело о взятке в $2,7 млн от Жеваго членам Верховного суда Украины. Занимавшего в то время пост председателя суда Всеволода Князева арестовали, его полномочия были прекращены.

13 февраля этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Жеваго и ряда бизнесменов, владеющих крупными месторождениями полезных ископаемых. Украинские СМИ тогда отмечали, что санкции связаны не только с политическими причинами, но и со стремлением властей изъять лицензии на разработку месторождений для их последующей передачи США. Уже 20 февраля Госбюро расследований Украины запустило процедуру национализации принадлежащего Жеваго Полтавского горно-обогатительного комбината. В начале марта украинские власти объявили, что Полтавский ГОК, который называют владельцем крупнейших запасов железной руды в Европе, национализирован.