ГД поддержала законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2026 году

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2026 год на уровне 270 месяцев (22,5 года).

Законопроектом предлагается с учетом статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2026 год равным 270 месяцам, аналогично 2025 году.

В пояснительной записке к проекту закона приводятся расчеты, согласно котором численность мужчин в возрасте 60 лет составляет 770 031 человек, а численность женщин в возрасте 55 лет - 936 226 человек. Ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни составила 17,79 и 27,12 года соответственно.