В томской программе для ветеранов СВО "Наши герои" участвуют 12 волонтеров

Всего было подано порядка 500 заявок, отбор прошли 57 человек

ТОМСК, 15 октября. /ТАСС/. Отдельный трек для волонтеров запустили в Томской области впервые в России в рамках программы "Наши герои", которая реализуется по аналогии с федеральной программой "Время героев". Всего отбор прошли 57 человек, из которых 12 - волонтеры, сообщил губернатор Владимир Мазур в рамках сборов ветеранов специальной военной операции Сибирского федерального округа.

"Тыл формируется за счет волонтеров. Люди приходят на помощь с чистым сердцем, чистыми помыслами, с желанием быть вместе, желанием помочь и приблизить победу. Участники специальной военной операции, действительно, наши герои, но герой в одиночку не становится героем. Конечно, он формировался за счет общества, благодаря своей семье, классу, где учился, селу, в котором он жил, людям, которые окружают его и поддерживают", - сказал Мазур.

Он добавил, что всего на программу было подано порядка 500 заявок. По информации обладминистрации, из них отбор прошли 57 человек, в том числе 12 волонтеров.

Программа "Время героев" была разработана для участников и ветеранов СВО и стартовала в марте 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". В Томской области запущена региональная программа "Наши герои", которая стала продолжением федеральной. Она поможет людям, связанным с СВО, изучить все, что пригодится в управленческой работе.