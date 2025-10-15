Стало известно о судьбе камня, из-за которого уволили главу Кинельского района

Мемориальная табличка будет отреставрирована

САМАРА, 15 октября. /ТАСС/. Мемориальная табличка с камня об установке обелиска участникам Великой Отечественной войны в Кинельском районе Самарской области находится на реставрации для установки на будущей аллее памяти. Об этом ТАСС сообщил и.о. главы района Дмитрий Григошкин.

"Вчера (14 октября - прим. ТАСС) табличку сняли с этого камня. Центр детского творчества реализует проект "Аллея памяти", и камень будет установлен на этой аллее 9 декабря, а табличка заменена. Она заказана, будет отреставрирована, передадим ее в школьный музей", - сказал он.

Григошкин подчеркнул, что все замечания, которые сделал губернатор Вячеслав Федорищев во время визита в район 14 октября, приняты в работу. В частности, он пояснил, что ремонт фасада школы запланирован на 2027 год, а внутренний капитальный ремонт сделали в этом году.

По словам Григошкина, кадровые решения будут приниматься после выхода главы района Юрия Жидкова с больничного. Если он подаст заявление об увольнении, то его рассмотрят в соответствии с установленным порядком.

14 октября Федорищев посетил Кинельский район, где раскритиковал состояние дома культуры, школы и других социальных объектов. Кроме того, он обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой об установке обелиска землякам - участникам Великой Отечественной войны. Федорищев объяснил решение об отставке пренебрежением руководителя территории к истории Великой Отечественной войны.

15 октября Жидкова госпитализировали. Он заявил о намерении написать заявление об увольнении после выздоровления. Обязанности главы района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Григошкин.