В Калининграде медики получат по 50 тыс. рублей за привлечение новых сотрудников

Привлеченный специалист должен иметь стаж работы в здравоохранении не менее полугода

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области ввели доплату в размере 50 тыс. рублей для сотрудников медицинских организаций региона, которые смогут привлечь на работу своих коллег из других субъектов РФ. Выплата предусмотрена за каждого привлеченного специалиста, об этом во время эфира в Центре управления регионом сообщил министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев.

"Новая мера, которая сегодня уже действует в регионе, называется "Приведи друга". Каждый сотрудник медицинской организации, работающей в нашей системе, имеет право получить 50 тыс. рублей за каждого коллегу, которого он привел, и коллега трудоустроился в нашу организацию", - заявил министр.

По его словам, есть условие: привлеченный специалист должен иметь стаж работы в системе здравоохранения не менее полугода. При переезде работника из другого региона предусмотрена компенсация провоза багажа в размере до 100 тыс. руб. В региональный Минздрав уже поступают первые заявки, добавил Дмитриев.

В области трудятся 159 специалистов из разных субъектов РФ, это 72 врача и 87 работников среднего медицинского звена, заключил министр.