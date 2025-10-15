Главы двух приграничных районов Курской области удостоены орденов Мужества

Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, наградами отметили Николая Волобуева и Алексея Спиридонова

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

КУРСК, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении орденов Мужества главам Беловского и Суджанского районов Курской области Николаю Волобуеву и Алексею Спиридонову. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

22 мая украинский дрон атаковал автомобиль главы Беловского района, он получил травму бедра и руки. 23 мая Волобуева экстренно доставили в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии в Москве и успешно провели операцию.

"Указом главы государства наши муниципальные главы, врачи, депутаты, волонтеры отмечены государственными наградами. <...> Глава Беловского района Николай Волобуев и глава Суджанского района Алексей Спиридонов удостоены ордена Мужества", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации Хинштейна, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены глава Рыльского района Андрей Белоусов, глава Глушковского района Павел Золотарев, глава Льговского района Сергей Коростелев, депутат Курской облдумы Алексей Золотарев и главный врач Рыльской ЦРБ Евгений Машошин.

"Медали "За отвагу" удостоен глава Гирьянского сельсовета Беловского района Юрий Польский. 5 человек представлены к медали "За храбрость" II степени, 2 - "За спасение погибавших", 3 - к медали "Луки Крымского". 21 человек награжден почетной грамотой главы государства, а еще 18 объявлена благодарность президента", - добавил губернатор Курской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил представить к госнаградам госслужащих, внесших особый вклад в нормализацию ситуации в Курской области.