На конкурс "Новая философия воспитания" поступило более 15,5 тыс. заявок

По итогам заочного тура определили 60 лучших советников директоров по воспитанию и муниципальных координаторов проекта "Навигаторы детства", а также шесть лауреатов специальных номинаций
13:22

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Число заявок на участие в конкурсе на присвоение IV Всероссийской детской премии "Новая философия воспитания" в 2025 году превысило 15,5 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росдетцентра со ссылкой на директора организации Александра Кудряшова.

"Проект "Навигаторы детства", стартовавший в 2021 году по инициативе президента Российской Федерации и при поддержке Минпросвещения России, сегодня представляет собой мощное профессиональное сообщество, которое насчитывает порядка 40 тыс. специалистов по воспитанию по всей стране. Это настоящие эксперты своего дела, закладывающие основы ценностей и мировоззрения подрастающего поколения. Именно советники директоров по воспитанию своей ежедневной работой по-настоящему раскрывают таланты и уникальные навыки каждого ребенка. Всероссийская премия "Новая философия воспитания" - важнейший способ признания их колоссального труда. Символично, что вдохновителями этой премии стали дети, инициировав ее как знак глубокой благодарности своим наставникам, а также они выступают и в роли ее главных судей. Право оценивать работы педагогов доверено детскому оргкомитету, в который вошли представители разных регионов России, что делает конкурс по-настоящему открытым. В этом году на конкурс поступило более 15,5 тыс. заявок. Такой масштаб - яркое подтверждение того, что в стране крепнет живое и эффективное воспитательное сообщество, которое помогает подрастающему поколению расти и развиваться во благо России", - приводятся в сообщении слова Кудряшова.

По информации пресс-службы, 15 октября стали известны имена финалистов премии "Новая философия воспитания". По итогам заочного тура были определены 60 лучших советников директоров по воспитанию и муниципальных координаторов проекта "Навигаторы детства", которые вышли в очный этап конкурса, а также шесть лауреатов специальных номинаций. Все они встретятся на итоговом форуме "Новая философия воспитания" в Москве в ноябре, где станут известны абсолютные победители премии.

Конкурсный путь, стартовавший 28 марта 2025 года, состоял из нескольких этапов. После заявочной кампании, в ходе которой кандидаты выдвигались через социальные сети, участники прошли региональный отбор. На всероссийском этапе педагоги показывали мастерство в решении профессиональных задач: проходили тестирование компетенций, разрабатывали программы развития воспитательных пространств, анализировали воспитательную среду и писали мотивационные эссе.

В Росдецентре уточнили, что самыми массовыми по количеству заявок стали номинации: "Навигатор детских открытий" для советников школ - 8 395 заявок. Далее следуют "Сердце Орлят" для учителей начальных классов - 2 408 заявок и "Навигатор детских возможностей" для педагогов дополнительного образования - 929 заявок. Участники в последние две номинации выдвигались советниками директоров по воспитанию.

О премии

Всероссийская детская премия "Новая философия воспитания" - главное ежегодное событие в сфере воспитания, цель которого - выявление и поощрение советников директоров по воспитанию, муниципальных координаторов проекта "Навигаторы детства", представителей родительского и педагогического сообществ, а также граждан страны, вносящих значимый вклад в воспитание подрастающего поколения.

Организатором выступает ФГБУ "Росдетцентр" при поддержке Минпросвещения России. 

