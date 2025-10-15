В Якутске запустили социокультурный проект о людях транспорта

Он реализован в разных форматах, включая аудиогиды с легендами и историями водителей

ЯКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Премьера социокультурного проекта "Суол/Путь" состоялась в Якутске в креативном кластере "Квартал труда", передает корреспондент ТАСС. Он реализован резидентами креативного кластера совместно с творческими сообществами Якутии при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ и администрации Якутска.

Проект реализован в разных форматах, включая аудиогиды с легендами и историями водителей общественного транспорта Якутска и картины художников - произведения живописи, графики и цифрового искусства.

"Одним из ключевых направлений взаимодействия с госкорпорацией ВЭБ.РФ у окружной администрации является модернизация системы общественного транспорта города Якутска. Значимым результатом является приобретение подвижного состава, начиная с 2021 года мы смогли в город Якутск привезти 124 единицы новых автобусов. Безусловно, это было бы крайне трудно реализовать, если бы не было взаимодействия с госкорпорацией ВЭБ.РФ. Также с коллегами мы смогли углубиться не только в сам подвижной состав, но и в вопрос, связанный с реализацией творческого потенциала внутри автобусов. Здесь был предложен коллегами вариант взаимодействия, который родился в проект "Суол", - сообщил журналистам мэр Якутска Евгений Григорьев.

15 октября на линии вышли 15 маршрутных автобусов Якутской пассажирской автотранспортной компании с QR-кодами, благодаря которым можно включить аудиогиды. В дальнейшем охват должен превысить 30 автобусов. "Одной из приоритетных задач, - я очень рад, что коллеги ее поддержали, - у нас является поднятие престижа профессии водителя автобуса. Проект получился билингвальным, и на русском, и на якутском языках, приняло активное участие в озвучивании данного проекта множество творческих людей, людей разных профессий, и это, конечно, радует", - отметил Григорьев.

По словам директора - руководителя направления социокультурных программ ВЭБ.РФ Олега Ракитова, новый общественный транспорт стал в Якутске творческой лабораторией.

Как отметила руководитель проекта, директор креативного кластера "Квартал труда" Наталья Нарушевич, проект объединил около 160 человек.

Аудиогид "Якутск глазами водителей" включил в себя более 10 личных историй про город и жителей - их воспоминания, философию профессии, курьезные эпизоды и будни. В свою очередь аудиогид "Легенды долины Туймаада" включил в себя 30 древних историй, где слушатель узнает голоса знакомых деятелей и горожан.

Художественный проект состоит из двух частей. Первая часть включает в себя 15 произведений 10 молодых художников, которые создали картины на основе историй водителей Якутска.

Вторая часть представляет собой серию картин члена Союза художников России, отличника культуры Республики Саха (Якутия) Миры Аргуновой. "Она состоит из 30 картин по 30 легендам долины Туймаада, бережно собранным и адаптированным общественным движением по сохранению якутского языка "Саха тыла 400". На данный момент готовы 27 работ, остальные в процессе, но нам так не терпелось показать поскорее миру наш проект, поэтому мы показали его еще в такой промежуточной стадии. Надеемся через некоторое время показать зрителям до конца полностью исполненный проект, - сказала журналистам Аргунова. - В этом проекте собраны как истории наших современников, так и древние сказания из эпоса, связанные с историями, относящимися к XIII веку в том числе".

Картины Аргуновой и молодых художников также появились в автобусах. В дальнейшем видеоряд с картинами и QR-кодами будет транслироваться на теплых остановках города.