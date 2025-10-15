Эксперт Сорокин: жители Молдавии стремятся к сохранению единства с РПЦ

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества отметил, что молдавские граждане видят в этом единстве залог своей культурной и духовной идентичности

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Большинство жителей Молдавии стремятся к сохранению единства с Русской православной церковью, видя в нем залог своей культурной и духовной идентичности. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

По его словам, конфликт между Православной церковью Молдавии (ПЦМ), находящейся в каноническом подчинении у Московской патриархии и Бессарабской митрополии представляет собой сложное и многоаспектное явление, которое длится уже несколько десятилетий.

"В основе конфликта лежит не только теологическое и каноническое противостояние, но и геополитические и национальные интересы. Румынское государство, контролирующее Бессарабскую митрополию, рассматривает ее как инструмент влияния на молдавское общество и политику. В свою очередь простые жители Молдавии стремятся к сохранению единства с Русской православной церковью, видя в этом залог своей культурной и духовной идентичности", - сказал Сорокин.

Православная церковь Молдовы окормляет 86% православных верующих страны. Бессарабская митрополия Румынской церкви - 11%. Под контролем румынской структуры находится около 150-200 приходов, в то время как у ПЦМ - свыше 1200.