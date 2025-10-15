Китайские туристы стали меньше посещать Россию на фоне укрепления рубля

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что турпоток китайцев затормозился именно в 2025 году

ЯЛТА /Республика Крым/, 15 октября. /ТАСС/. Туристический поток из Китая в Россию снизился в 2025 году. Одной из причин является укрепление рубля по отношению к юаню, сообщил в ходе межрегиональной выставки-форума активного отдыха и туризма "Туристэкспо. Крым" вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Китайцам дороже и дороже отдыхать в России, поэтому они выбирают другие страны <...> Сейчас Россия - дорогая страна. Вы знаете, что рубль сейчас очень дорогой, рубль стоит на месте. Больше того, рубль даже дорожает, укрепляется по отношению к китайскому юаню", - сказал Мкртчян.

Он отметил, что турпоток китайцев в Россию затормозился именно в этом году. "Китайцы не приезжают активно, китайцев приезжает копейки. Там меньше 1,5 млн человек, хотя должно 15 млн", - отметил Мкртчян.

