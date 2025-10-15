На Херсонщине в пожароопасный период привлекли к ответственности 45 человек

Несмотря на запреты, многие жители региона пренебрегали правилами, сообщили в ГУ МЧС

ГЕНИЧЕСК, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС привлекли к административной ответственности в Херсонской области 45 человек за нарушение запретов противопожарного режима за все время его действия, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Несмотря на запреты, многие жители, к сожалению, пренебрегали правилами. За время действия режима сотрудники МЧС России привлекли к административной ответственности 39 граждан и 6 должностных лиц", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что противопожарный период действовал в регионе с 15 апреля по 15 октября. За это время пожарные ликвидировали 731 ландшафтный пожар - 36% от общего числа возгораний. Из них 249 пришлось на лесные пожары общей площадью более 3,5 тыс. га.