В России за четыре года первичная заболеваемость ожирением выросла на 42%

Нормальный вес и здоровый образ жизни являются залогом продолжительной активной жизни, отметила вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 42% за последние четыре года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"В России за последние 4 года первичная заболеваемость ожирением выросла на 42%. В первую очередь это обусловлено высокой выявляемостью заболевания при проведении профосмотров и диспансеризации. Наиболее выражен рост среди подростков 15-17 лет и лиц старше трудоспособного возраст", - говорится в сообщении.

Голикова подчеркнула, что нормальный вес и здоровый образ жизни являются залогом продолжительной активной жизни.

Для приближения профилактической помощи к населению, проживающему в удаленных районах, создаются 200 новых центров здоровья для взрослых. Кроме того, создаются условия для сбережения здоровья на рабочем месте. В частности, планируется, что к 2030 году диспансеризацией и наблюдением на рабочем месте будет охвачено 5,8 млн работников. Еще для 9,3 млн россиян с факторами риска будет организовано диспансерное наблюдение и сформированы индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни.