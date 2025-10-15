СПбГУ представил первую в мире виртуальную галерею лучевой диагностики

Проект направлен на сохранение исторических материалов развития этого направления медицины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) представил на XIII Петербургском международном форуме здоровья просветительский ресурс - первую в мире виртуальную галерею лучевой диагностики. Проект направлен на сохранение исторических материалов развития этого направления медицины, сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

"После того, как Рентген опубликовал свое открытие в журнале, через 12 дней его повторили в стенах Санкт-Петербургского государственного университета, и Россия шагнула быстрее и дальше, чем весь мир. На всех кораблях Балтийского флота были установлены стационарные рентгеновские установки, мы тогда боролись с туберкулезом, сейчас мы практически его победили, а тогда это было очень актуально. <...> Большая благодарность всем, кто принял участие, потому что мы написали всем кафедрам рентгенологии по всей стране, чтобы они поделились своими материалами, эксклюзивами", - сказал он.

Виртуальная галерея объединяет информацию об истории развития рентгенологии, ультразвуковой диагностики, рентгеновской компьютерной, магнитно-резонансной, позитронно-эмиссионной, однофотонной компьютерной томографии. Планируется, что постепенно она будет дополнятся новыми материалами, сейчас же все желающие могут ознакомиться с разделами: "История лучевой диагностики" - от открытия х-лучей до настоящего времени; "Выдающиеся ученые" - пионеры рентгенологии, воспоминания специалистов; "Развитие технологий" - прогресс технологий лучевой визуализации; "Материалы для обучения" - учебные пособия; "Документы" - архивы разных лет.

Как рассказала куратор проекта, заместитель председателя ученого совета СПбГУ Елена Чернова, идея создания виртуальной галереи зародилась после открытия небольшой выставки в 2023 году. "Она лишний раз позволяет подчеркнуть значимость Петербургского университета с его 300-летней историей, с его славными представителями как в сфере образования, так и в сфере науки, медицины, потому что мы все знаем, что Иван Павлов, Илья Мечников, Алексей Ухтомский и многие другие великие медики учились, работали, делали свои открытия в стенах университета", - сказала она.

О форуме

XIII Петербургский международный форум здоровья проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 17 октября. В его мероприятиях принимают участие более 7 тыс. специалистов из 60 регионов России и восьми зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Венгрии, Турции, Китая, Кореи.