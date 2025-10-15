Фонд Потанина увеличил поддержку образования, музеев и спорта до 2 млрд рублей

Значительные изменения произойдут в поддержке студентов вузов - участников Стипендиальной программы Владимира Потанина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Благотворительный фонд Владимира Потанина на треть увеличил грантовый фонд. В новом конкурсном сезоне он превысит 2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Благотворительный фонд Владимира Потанина увеличивает объем поддержки российского образования, культуры, социального спорта и филантропии. Размер грантового фонда в новом конкурсном сезоне превысит 2 млрд рублей - на треть больше, чем в прошлом. Это позволит поддержать почти 2 тыс. талантливых студентов, преподавателей, сотрудников музеев и некоммерческих организаций", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, значительные изменения произойдут в поддержке студентов вузов - участников Стипендиальной программы Владимира Потанина. Размер стипендии вырастет с 25 тыс. до 30 тыс. рублей, а рассчитывать на нее сможет 1 000 человек - на четверть больше, чем раньше. Кроме того, с октября 2025 года увеличение стипендии затронет и действующих стипендиатов Фонда.

Грантовый конкурс для преподавателей высшей школы позволит им продолжать развивать и улучшать свои образовательные продукты. Максимальная сумма гранта остается прежней - 500 тыс. рублей. В сезоне 2025/2026 для победителей открывается новая возможность - получить дополнительно 150 тыс. рублей на представление своих наработок на профессиональных мероприятиях.

"В прошлом году наша команда побывала в 26 регионах, провела 170 встреч с победителями конкурсов Фонда, чтобы из первых рук узнать, какая поддержка необходима. Учитывая обратную связь, исследования сектора и анализ внешней среды, мы скорректировали условия наших грантовых конкурсов. Они касаются увеличения грантового фонда до 2 млрд рублей, а также создания дополнительных возможностей для развития инициатив в области ревитализации индустриального наследия, расширения масштабов волонтерских программ и запуска новых проектов, которые мы будем представлять в течение сезона. Надеемся, это позволит поддержать еще больше инициативных людей и продолжить эффективно добиваться устойчивых общественных изменений", - рассказала генеральный директор фонда Оксана Орачева.

Летом 2026 года продолжит свое развитие крупнейшая экологическая и волонтерская инициатива - Школа Фонда. В национальные парки, заповедники, на объекты культурного наследия России отправятся уже 500 студентов и преподавателей - участников Стипендиальной программы (в 2025 году - 300), чтобы внести свой вклад в деятельность особо охраняемых территорий, рассказали ТАСС в Фонде.

Дополнительные ресурсы для развития музеев

В рамках программы "Музей без границ" фонд продолжит поддерживать инициативы, направленные на повышение открытости музеев к внедрению новых подходов, формирование пространства для диалога и взаимодействия аудиторий, ревитализацию и включение в культурный контекст объектов индустриального наследия, объединение усилий музейных организаций с творческими сообществами, и в целом меняющие представление о роли музея в современном мире и делающие его открытым общественным институтом.

Программа включает три конкурса, в каждом из них увеличатся максимальные суммы грантов. В конкурсе "Музей 4.0" - с 7 млн до 10 млн рублей, в "Креативном музее" - с 5 млн до 7 млн рублей.

В конкурсе "Индустриальный эксперимент" в номинациях "Индустриальный апгрейд" и "Завод-музей" рост произойдет с 5 млн и 7 млн до 10 млн рублей соответственно. Изменения не затронут только номинацию "Индустриальный старт" с максимальной суммой гранта в 5 млн рублей. На дополнительную поддержку до 10 млн рублей в номинации "Новая высота", которая появится впервые, смогут претендовать победители конкурса последних пяти лет, которые успешно завершили свои проекты к октябрю 2025 года.

Поддержка спорта, филантропии и профессионального развития

Конкурс "Спорт для всех" программы "Сила спорта" продолжит поддерживать инициативы, направленные на развитие любительского спорта как социокультурного феномена. В 2024 году объем конкурсной поддержки увеличился вдвое - с 100 до 200 млн рублей, и в новом сезоне он будет сохранен. Максимальная сумма гранта - 5 млн рублей.

В рамках программы "Эффективная филантропия" запланирован конкурс "Целевые капиталы: стратегия роста", направленный на повышение институциональной устойчивости фондов целевых капиталов. Пилотный конкурс состоялся в сезоне 2024/2025 и подтвердил свою востребованность: фонд получил 136 заявок от некоммерческих организаций. Максимальный размер гранта в новом сезоне также составит 25 млн рублей.

Межпрограммный конкурс "Профессиональное развитие" предоставляет возможность специалистам из сферы высшего образования, некоммерческого сектора, культуры и спорта усилить свои профессиональные компетенции и поделиться опытом с коллегами. В номинации "Индивидуальная траектория" размер поддержки составит 300 тыс. рублей, а в номинации "Институциональный опыт" возрастет с 750 тыс. до 1 млн рублей.

В рамках конкурса "Практики личной филантропии и альтруизма" Фонд продолжит поддерживать личные социально значимые инициативы участников сообщества. Авторы проектов смогут получить до 500 тыс. рублей на их реализацию.

О фонде

Фонд Потанина осуществляет программы в сферах культуры, высшего образования, социального спорта и благотворительности в России с 1999 года. За 26 лет работы он объединил вокруг себя свыше 40 тыс. активных творческих профессионалов, которые участвуют в решении общественно значимых задач и добиваются устойчивых социальных изменений. В 2024 году Фонд направил на благотворительность 1,139 млрд рублей, оказав поддержку 1 508 организациям, авторам проектов и студентам российских вузов.