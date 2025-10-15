Победителями конкурса "Семья года" стали 89 семей

В конкурсе приняли участие 11 тыс. семей

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Семья года" проходит в национальном центре "Россия". Победителями стали 89 семей, передает корреспондент ТАСС.

"Мне очень приятно, что у нас достаточно обширная география участия. Мы сегодня видим с вами в зале много семей, много детей, счастливых лиц, улыбок, смеха. И все это является как раз лицом нашего конкурса", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Ежегодный всероссийский конкурс "Семья года" проводится в десятый раз. В 2025 году в конкурсе приняли участие 11 тыс. семей. Победителями стали 89 семей, из них в номинации "Многодетная семья" - 22 семьи, в номинации "Молодая семья" - 10, в номинации "Сельская семья" - 14, в номинации "Золотая семья" - 8, в номинации "Семья - хранитель традиций" - 20, в номинации "Семья защитника Отечества" - 15.