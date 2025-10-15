В Донецке увеличили подачу воды в два района города

Коммунальщики перебросили ресурс с одного водонапорного узла к другому

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Коммунальные службы смогли увеличить объем подачи воды в Кировский и Петровский районы Донецка при помощи переброски ресурса с одного водонапорного узла города к другому, в строительстве водовода были задействованы более 100 специалистов, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Увеличили подачу воды в Кировский и Петровский районы Донецка. Чтобы направить дополнительный объем жителям, организовали переброску с Южного водонапорного узла к Кировскому узлу. Для этого при поддержке "Мосводоканала" проложили новый водовод протяженностью более 7 км", - написал Пушилин.

Он уточнил, что в строительстве были задействованы более 100 специалистов и 40 единиц техники. Также за счет переброски дополнительного объема воды к Кировскому узлу улучшено водоснабжение поселков Абакумова и Бирюзова в пригороде Донецка.

"Завершаем строительство еще одного водовода, чтобы запитать котельную донецкого квартала 511 напрямую из Черепашьего пруда. Необходимый для заполнения системы теплоснабжения объем возьмем из водоема", - также сообщил глава региона.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу воды раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.