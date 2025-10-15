Рэпера OG Buda внесли в базу "Миротворца"

Исполнителя включили в перечень за то, что он "показал пальцами символ Z"

Редакция сайта ТАСС

OG Buda (Григорий Ляхов) © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский рэпер Григорий Ляхов, более известный как OG Buda, попал в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

На сайте уточняется, что российского рэп-исполнителя внесли в базу за то, что "показал пальцами символ Z".

Скандальный сайт был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.