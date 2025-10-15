В Москве вечером 15 октября пробки достигли восьми баллов

На движение могут повлиять локальные ограничения, погодные условия, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

По данным на 18:45 мск, движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце (ТТК).

Как сообщили ранее в столичном департаменте транспорта, в часы вечернего разъезда ожидаются локальные затруднения движения на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговая, внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады, ТТК в районе Тульской эстакады в оба направления.

"В вечерний разъезд рекомендуем использовать метро. Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время - после 20:00", - сказали в департаменте.

