Петербург планирует провести Дни города в Республике Сербской

Мероприятия должны пройти весной 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Дни Санкт-Петербурге в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) планируются к проведению весной 2026 года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале городского комитета по внешним связям.

В эти дни Петербург принимает делегацию Народной скупщины (парламента) Республики Сербской во главе с председателем Ненадом Стевандичем. Он выступил перед депутатами городского законодательного собрания, а также встретился с его спикером Александром Бельским. "По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита делегации Законодательного собрания Санкт-Петербурга в Баня-Луку в рамках Дней Санкт-Петербурга в Республике Сербской, которые запланированы к проведению Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга весной 2026 года", - сказано в сообщении.

Также стороны обсудили совместные проекты по межпарламентской линии.

Выступая перед петербургскими парламентариями, Стевандич отметил, что "Республика Сербская видит в Санкт-Петербурге родственного друга и спутника в исторических испытаниях". Он также выразил готовность развивать сотрудничество во всех сферах - от культуры и образования до экономики, науки и туризма - "и вместе с Санкт-Петербургом строить мосты дружбы".

"Такие визиты - напоминание о прочной дружбе наших народов, взаимном уважении и доверии, которые не подвержены политической конъюнктуре", - отметил Бельский в своем телеграм-канале.