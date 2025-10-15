В ДНР намерены развивать военно-патриотический туризм

Основным вектором развития станет возрождение Донецкого Приазовья

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Военно-патриотический туризм намерены развивать в Донецкой Народной Республике (ДНР), его частью станет создание мемориальных комплексов на местах уничтоженных ВСУ населенных пунктов. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Планируем развивать не только семейный и детский оздоровительный туризм, но и военно-патриотический. В республике есть населенные пункты, буквально стертые вооруженным формированием Украины с лица земли. Хотим на их месте создать мемориальные комплексы и сделать их памятными местами новейшей истории Донбасса", - сказал он в своем видеообращении к участникам Форума туристических территорий в Москве.

Пушилин отметил, что основным вектором развития туристической сферы Донбасса является возрождение Донецкого Приазовья. "Также работаем над программами развития Азово-Черноморского макрорегиона, <...> на заключительном этапе находится строительство проходящего через Донецкую Народную Республику участка Азовского кольца, <...> работаем над созданием инфраструктуры туристических кластеров на 124 километра береговой полосы. Используем это географическое преимущество, чтобы прибрежные населенные пункты вошли в рекреационные кластеры", - добавил он.

Также Пушилин подчеркнул, что работа над возрождением и развитием региона проходит в плотном взаимодействии с федеральным центром и субъектами РФ. Он отметил, что ДНР имеет огромный потенциал для социально-экономического развития.

Форум туристических территорий (FTT-2025) проходит 15-16 октября в Москве на территории олимпийского комплекса "Лужники".