В Тюмени завершили строительство магистральной улицы

Стоимость проекта составила порядка 949 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили строительство магистральной улицы Фармана Салманова, которая соединяет центральную часть Тюмени с Тюменским районом, на месяц ранее запланированного срока. Движение транспорта планируется открыть 17 октября, об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"В Тюмени закончено строительство магистральной улицы имени Фармана Салманова, необходимой как жителям областного центра, так и Тюменского района. <...> Уже в эту пятницу наши соседи обещают открыть там проезд. <...> К тому же улица Фармана Салманова сдана на месяц раньше срока", - написал он.

Стоимость проекта составила порядка 949 млн рублей, работы велись с начала 2024 года параллельно с капитальным строительством дорог в Тюменском районе. Средства на реализацию проекта были выделены в рамках действовавшей тогда федеральной программы "Стимул". "Контроль за ходом строительства обеспечивало подведомственное Минстрою России ФБУ "Росстройконтроль", а значит, можно быть уверенными, что дороги сделаны на совесть", - добавил Афанасьев.

Cпециалисты устанавливают дорожные знаки и другие элементы для организации движения транспорта/