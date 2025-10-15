Путин поздравил транспортников и дорожников с профессиональным праздником

Слова с теплыми пожеланиями президент адресовал сотрудникам этих отраслей, открывая совещание с членами правительства

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня работников дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравил дорожников и транспортников России с их профессиональными праздниками. Слова с теплыми пожеланиями он адресовал сотрудникам этих отраслей, открывая совещание с членами правительства.

"Мы встречаемся в преддверии двух профессиональных праздников в транспортной отрасли - Дня работников дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Пользуюсь случаем, поздравляю всех, кто трудится на этих значимых направлениях", - сказал президент.

Путин поблагодарил их за ответственное отношение к своему делу, за компетентность и самоотдачу. "Особая признательность - в таких случаях мы всегда это подчеркиваем - ветеранам дорожного хозяйства и автотранспортного комплекса страны. От надежного и бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов наших граждан, развитие торговых связей, современной логистики, туризма, промышленности, бизнеса, наших городов и поселков, сельских территорий, словом - всей страны", - добавил глава государства.