Петербургского экс-депутата Резника оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Василеостровский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей бывшего депутата городского законодательного собрания Максима Резника (включен в реестр иностранных агентов) за то, что он не подал в Министерство юстиции отчеты о своей деятельности. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд признал Резника виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - рассказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева.

Из материалов дела следует, что Резник не представил в Минюст отчеты за 2024 год и 1-й квартал 2025-го. Как уточнила Лебедева, ранее в октябре он был оштрафован на 40 тыс. рублей за дискредитацию использования Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), а в сентябре получил еще один штраф за нарушение закона об иноагентах. В 2023 и 2024 годах он также получал штрафы за аналогичные правонарушения.

Депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Резник избирался в 2011 и 2016 годах, в 2021 году не смог принять участие в выборах из-за уголовного преследования. В апреле 2022 года Октябрьский суд города приговорил Резника к 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за хранение 18 граммов марихуаны, однако освободил в связи с отбытием наказания под стражей и домашним арестом на стадии следствия. После начала специальной военной операции на Украине выступил с осуждением действий России и покинул страну. В сентябре 2023 года Министерство юстиции включило Резника в реестр иноагентов.

В новость внесена правка (20:38 мск) - передается с уточнением в цитате, верно - ч. 2 ст. 19.34 КоАП.