Для участников СВО продлили срок действия результатов школьных олимпиад

Такая мера позволит сохранить право на поступление в вузы без вступительных испытаний после завершения службы

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому период участия в специальной военной операции (СВО) исключен из срока действия результатов школьных олимпиад.

Согласно нововведениям в законе "Об образовании в РФ", теперь в срок действия результатов олимпиад школьников не будут включены периоды прохождения военной службы по призыву, по мобилизации, по контракту, а также участия в спецоперации. Такая мера позволит сохранить право на поступление в вузы без вступительных испытаний после завершения службы.