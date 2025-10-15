В ОП поддержали введение ответственности за склонение к аборту

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Участники прошедших в Общественной палате (ОП) РФ слушаний по вопросу принятия федерального закона о защите женщин от склонения к аборту поддержали его внесение на рассмотрение в Госдуму. Об этом ТАСС сообщила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

"Сегодня на базе Общественной палаты прошли "нулевые чтения" закона, защищающего женщин от склонения к аборту. Эти чтения были инициированы [комиссией] Госсовета по направлению "Семья". Очень необходимо было услышать мнение разных экспертов, врачей, юристов, общественности, религиозных организаций о том, насколько важно действительно остановить склонение женщин, которые ждут ребенка, к прерыванию беременности", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, беременная женщина на сроке 12 недель может сделать аборт без медицинских показаний, "но зачастую это не ее мнение, а мнение окружения". "Она может прийти к врачу и услышать, что "рожать еще рано или уже поздно", или мама ей может предложить прервать беременность, потому что "лучше родить чуть-чуть попозже", "я делала аборт, и ты делай", или, возможно, отец ребенка говорит: "решай сама, я дам тебе деньги, но беременная домой не возвращайся". Также работодатель может сказать: "или аборт, или увольняйся", - пояснила Москвитина. Она отметила, что склонение к аборту "имеет массовый характер": по результатам соцопроса, проведенного в Республике Хакасия, 70% беременных женщин сталкивались с попыткой склонения к аборту.

"Мы очень хотим, чтобы женщина в этот уязвимый период, первые 12 недель беременности, не сталкивалась ни с каким склонением. Это должен быть ее действительный выбор. Если женщина сама выбирает беременность прервать, мы, конечно, вмешаться не можем, но все-таки это ее выбор, и он не должен быть декларативным. Истинный выбор, когда ты выбираешь жизнь, и все окружение тебя в этом поддерживает", - отметила Москвитина.

Она выразила надежду, что после прошедших "нулевых чтений" в ОП РФ, которая поддержала положения закона о защите женщин от склонения к аборту, он будет принят на федеральном уровне.

Закон о запрете склонения к аборту принят в 25 российских регионах. После принятия закона по итогам 2024 года, в частности, в Мордовии количество абортов снизилось на 51 %; в Псковской области - на 24 %; в Новгородской области - на 17,8 %; в Коми - на 16,2 %.