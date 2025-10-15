АСИ и Мордовия помогут Херсонской области в реализации социальных проектов

Все три стороны приняли участие в заседании Совета по качеству жизни

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) окажет Херсонской области комплексную поддержку в развитии социальной сферы - проектах по развитию здравоохранения, демографии и молодежной политики. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ по итогам заседания Совета по качеству жизни, которое прошло в Херсонской области под руководством губернатора региона Владимира Сальдо.

В декабре 2024 года АСИ заключило трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Республикой Мордовия и Херсонской областью. Документ подразумевает сотрудничество и взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты и образования. Все три стороны приняли участие в заседании Совета по качеству жизни.

"Обсудили конкретные шаги по реализации совместных программ в сфере поддержки семьи, демографии, здравоохранения и молодежной политики. В ближайших планах - помощь в открытии отделения паллиативной помощи, включение региона в образовательные программы АСИ для медиков, а также методическая поддержка по вопросам помощи семьям", - сказано в сообщении.

Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что качество жизни складывается из нескольких факторов - охраны здоровья, поддержки семьи, хорошего образования и социальных условий. "Мы последовательно выстраиваем систему, где все эти направления работают вместе: развиваем медицину, укрепляем социальную поддержку, создаем пространства для молодёжи, запускаем программы по повышению рождаемости. Важно, чтобы каждый человек чувствовал заботу государства на деле", - приводятся его слова в сообщении.

Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что регион продолжит оказывать Херсонской области всестороннюю поддержку. "Специалисты из Мордовии провели тщательный аудит ключевых объектов, влияющих на качество жизни в Херсонской области, - в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты. По результатам выработан план совместных мероприятий, который по просьбе губернатора Владимира Сальдо будет расширен на 2026 год. В эту работу вовлечены не только органы власти, но и бизнес, и гуманитарные фонды", - цитирует Здунова пресс-служба.

Участие АСИ

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева также подчеркнула, что агентство готово делиться наработками и помогать в их реализации в Херсонской области. Она предложила совместно отработать специальную программу для семей региона, которая комплексно рассмотрит вопросы - от продвижения культуры многодетной семьи до поддержки молодежи и доступности жилья.

В АСИ уточнили, что на Совете также обсудили и реализуемую агентством программу по военно-полевой хирургии для гражданских медиков. Другой темой стала комплексная программа по реабилитации, которую агентство реализует совместно с Минтруда России. "После принятия в 2024 году соответствующего закона регионам необходимо привести свое законодательство в соответствие. Мы уже проводим с пятью субъектами страны совместную работу - от аудита инфраструктуры и кадрового потенциала до выстраивания современной системы реабилитации. До конца года мы также запустим масштабную образовательную программу гибридного формата для региональных команд, управленцев в здравоохранении и реабилитологов. Она будет включать модули на базе крупнейших федеральных центров и международных клиник", - приводятся слова Чупшевой в сообщении.