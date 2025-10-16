В ЦДРА наградили лауреатов премии Минобороны РФ в области культуры и искусства

Премия проводится по инициативе министра обороны Российской Федерации с 2016 года

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны РФ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Лауреатов премии Минобороны России в области культуры и искусства наградили в Центральном доме Российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Центральном доме Российской армии наградили лауреатов ежегодной премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства. Особое внимание при присуждении премии было уделено проектам, направленным на решение задач культурно-художественной поддержки военнослужащих, особенно участников специальной военной операции, героизации подвигов Защитников Отечества, а также преемственности исторической памяти", - сказали в ведомстве.

В номинации "Музыкальное искусство" лауреатом премии стал народный артист России Олег Газманов за высокое мастерство при исполнении патриотических песен; в номинации "Изобразительное и монументальное искусство" премия присуждена народному художнику СССР академику Российской академии художеств Александру Шилову за за создание галереи портретов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В номинации "За вклад в развитие культуры" за значительный личный вклад в развитие отечественного искусства премия вручена народному артисту Российской Федерации Игорю Матвиенко, а в номинации "Литературное творчество и издательское дело" за цикл военно-исторических романов "Большая игра" награжден обозреватель отдела военно-морской истории и литературы журнала "Морской сборник", член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Шигин.

Кроме того, в номинациях "Театральное искусство", "Музейно-выставочная деятельность", "Культурно-просветительские проекты", "Искусство кино и анимации" и "Культурно-шефская работа" премии удостоены ряд авторских коллективов за реализацию таких проектов, как драматический спектакль "Шахтерская дочь", "Интерактивный музей СВО", "Воины Z - поколению Z", "Шедевры военных музеев", "Моя страна! Мой народ! Моя армия!".

Премия проводится по инициативе министра обороны Российской Федерации с 2016 года присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах Российской Федерации.