Новый мост через Обь возле Сургута разгрузит транспортные потоки

Его строили 89 подрядных организаций со всей России
18:38

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 октября. /ТАСС/. Открытие второго мостового перехода через реку Обь возле Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе позволит серьезно разгрузить транспортные потоки, в его возведении участвовали представители студенческих строительных отрядов, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе церемонии, приуроченной ко Дню работников дорожного хозяйства, с участием президента России Владимира Путина.

В среду президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых дорожных объектов. Церемония приурочена ко Дню работников дорожного хозяйства, который будет отмечаться в воскресенье.

"[Открытый сегодня мостовой переход] имеет, несомненно, очень важное значение не только для жителей Сургута, но и агломерации, всего округа и прилегающих регионов нашей страны. Сегодня он взял на себя нагрузку двух основных федеральных транспортных коридоров "Арктика-Азия" и Северного широтного хода. <...> В рамках всероссийской студенческой стройки здесь трудились вместе с профессионалами наши студенты из 13 регионов нашей страны. Сегодня стройотряды здесь, вместе с нами, они очень хорошую инициативу проявили, и жители округа ее поддержали, чтобы мост получил название "Звезда Оби" - так назывался их стройотряд", - сказал Руслан Кухарук.

Генеральный директор подрядной организации "Мостострой-11" Николай Руссу во время открытия рассказал, что мост строили 89 подрядных организаций со всей России. Длина моста составила около 1,7 км, а протяженность дороги вместе со съездами составила порядка 150 км. "Объект сдан досрочно, с хорошим качеством", - добавил он.

Об объекте

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что новый мост обеспечит дальнейшее развитие и транспортную безопасность топливно-энергетического комплекса РФ, а также станет частью формируемого нового транспортного коридора "Тюмень - Сургут - Надым - Салехард". Он отмечал, что президент дал поручение по строительству нового моста и правительство обеспечило его софинансирование из федерального бюджета. Как пояснял Хуснуллин, благодаря командной работе и профессионализму строителей проект реализуется с опережением графика.

Возведение моста началось в июле 2022 года, в июне 2025 года специалисты завершили стыковку пролетов, соединяющих два берега реки Обь, а в октябре - все ключевые работы на объекте. Созданием сооружения занималась подрядная организация "Мостострой-11". Стоимость объекта, согласно контракту, более 60 млрд рублей. Он станет частью федеральных коридоров "Тюмень - Сургут - Салехард" и "Пермь - Ханты-Мансийск - Томск", а также международных маршрутов "Арктика - Азия" и "Северный широтный ход".

В состав объекта протяженностью 45,5 км входят еще семь искусственных сооружений: три путепровода в составе транспортных развязок и четыре моста через водные преграды. По данным властей, ввод его в эксплуатацию позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузив единственный эксплуатируемый мост через Обь в Сургутском районе, работающий в режиме трехкратной перегрузки, создаст альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств, обеспечит стабильную автотранспортную связь с другими регионами России. 

РоссияХанты-Мансийский автономный округКухарук, Руслан Николаевич