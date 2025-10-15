В Манеже на выставке о Великой Победе представят более 700 уникальных экспонатов

Посетители также смогут увидеть личные вещи героев Великой Отечественной войны - дневник Зои Космодемьянской, наградной лист летчика Алексея Маресьева и шинель снайпера Людмилы Павличенко

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Выставочный проект "Великая Победа. Россия - моя история" пройдет в ЦВЗ "Манеж" в Москве с 4 ноября по 8 декабря, в его экспозиции будет представлено свыше 700 уникальных экспонатов - архивных документов и музейных артефактов времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"С 4 ноября по 8 декабря 2025 года в ЦВЗ "Манеж" в рамках XXI Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - к Дню народного единства" Патриарший совет по культуре Русской Православной Церкви совместно с Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской Федерации реализует историко-документальный выставочный проект "Великая Победа. Россия - Моя история", завершающий год празднования 80-летия Великой Победы", - сказали в пресс-службе.

Организаторы отметили, что выставка охватывает период от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. В экспозиции представлено более 700 экспонатов, уникальных архивных документов и музейных артефактов периода Великой Отечественной войны. Среди них - директива наркома обороны СССР № 1 о приведении войск в боевую готовность, постановление Президиума Верховного совета СССР о создании Государственного комитета обороны, написанный от руки текст обращения по радио В.М. Молотова к населению СССР 22 июня 1941 года и другие экспонаты.

Кроме того, посетители смогут увидеть личные вещи героев Великой Отечественной войны - дневник Зои Космодемьянской, наградной лист летчика Алексея Маресьева и шинель снайпера Людмилы Павличенко.

Вход на выставку бесплатный, уточнили в пресс-службе проекта.

Проект "Россия - моя история" - это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена история России. В 2017 году проект стал всероссийским. Сегодня парки открыты уже в 26 регионах страны. В них функционируют постоянные и временные выставки, проводятся обзорные и тематические экскурсии, а также мероприятия, приуроченные к праздничным датам. В 2025 году по поручению президента РФ Владимира Путина проект "Россия - моя история" стал частью нацпроекта "Молодежь и дети" федерального проекта "Мы вместе", реализация которого продлится до 2030 года.