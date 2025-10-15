Митрополит Ставропольский призвал сделать знамя Спаса Нерукотворного госсимволом

По словам священнослужителя, это знамя часто поднимают в воинских частях

СТАВРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Знамя с ликом Спаса Нерукотворного необходимо признать государственным символом России, считает председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. С такой инициативой он выступил на открытии выставки об истории военного духовенства в Ставрополе.

"Вторая часть [выставки] - это история знамени со Спасом Нерукотворным, самого главного, самого древнего, самого исторического и самого святого. Я считаю, что необходимо Государственной думе принять решение, чтобы знамя с Нерукотворным Спасом стало бы государственным символом, наряду с государственным флагом и знаменем Победы. Это уже историческая данность", - сказал он.

Выставка "Русское военное духовенство: история и современность" открылась на территории собора святого апостола Андрея Первозванного в дни проведения Ставропольского форума Всемирного русского народного собора.

"Можно было бы официально в воинских частях вместе с флагом Российской Федерации, знаменем этой части, выносить и знамя с Нерукотворным Спасом. <…> Сегодня флаг Российской Федерации везде поднимают бойцы, поднимают стяг со Спасом Нерукотворным, можно видеть идущие танки, бронетранспортеры с этими стягами, на блокпостах тоже порой эти стяги стоят", - отметил митрополит Кирилл во время осмотра экспозиции.

XII Ставропольский форум Всемирного русского народного собора "Великая Победа: ответственность перед историей и будущим" проходит в Ставрополе с 15 по 17 октября. В числе его участников - церковные деятели, представители общественности и органов госвласти, эксперты в области образования, науки, медиакоммуникаций.