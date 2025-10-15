Путин наградил орденом Дружбы 100-летнюю монахиню из Казахстана

Схимонахиня Ирина получила награду "за большой вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России" в республике

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы 100-летнюю насельницу Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алма-Ата схимонахиню Ирину (Любицкую). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России в Казахстане наградить орденом Дружбы Любицкую Ирину Анисимовну (схимонахиню Ирину) - насельницу Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы", - говорится в документе.

Ранее в 2025 году схимонахиня Ирина была удостоена высшей женской награды Русской православной церкви - ордена равноапостольной княгини Ольги I степени.

Также указом президента РФ орденом Дружбы награждены представители духовенства Белорусского экзархата Московского патриархата: настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно игумения Гавриила (Глухова) и клирик Свято-Елизаветинского женского монастыря Минска протоиерей Андрей Лемешонок.