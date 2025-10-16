Около 40 стран примут участие в международной дискуссии на форуме Музея Победы

Мероприятие состоится 18 октября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Около 40 стран присоединятся к международной панельной дискуссии "Победа в единстве", которая пройдет 18 октября в рамках Международного историко-образовательного форума "Победа в единстве. Воспитание историей". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"Музей Победы проведет международную панельную дискуссию "Победа в единстве". Встреча состоится в рамках форума <…>, который организует Музей Победы совместно с Центром знаний "Машук" в Пятигорске. К мероприятию присоединятся представители около 40 зарубежных стран, в том числе из Республики Беларусь, Узбекистана, Австралии, Египта, Испании, Китайской Народной Республики, США, Японии и других", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что дискуссия пройдет в офлайн- и онлайн-формате на площадке Центра знаний "Машук" в Пятигорске. "В рамках дискуссии участники обсудят воспитательный потенциал Победы в Великой Отечественной войне в обучении современных школьников, а также вопросы сохранения исторической памяти, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и национально-культурных традиций", - подчеркнули в музее.

Перед участниками выступят 13 спикеров из разных стран. В их числе директор гимназии № 50 из Минска Лола Пахомова с докладом "Историческая память. Великая Победа, добытая единством", директор Русского центра и Русской школы Открытого пространства в Австралии Наталья Эренфельд - "Роль личности в истории Великой Отечественной войны", а также представитель Россотрудничества в Малайзии Виктория Потемкина с выступлением "Сохранение исторической памяти о русских моряках, погибших в годы Первой мировой войны у берегов Малайзии".

По итогам международной секции форума планируется сформировать международное сообщество в сфере исторического просвещения и музейной педагогики. Основными направлениями его деятельности станут расширение круга участников, привлечение новых иностранных партнеров и организаций, а также работа с соотечественниками, проживающими за рубежом, для укрепления их связей с Россией.

ТАСС - генеральный информационный партнер музея.