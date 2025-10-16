Bild: бомбоубежища в Финляндии могут вместить больше половины населения страны

Для сравнения, которое приводит газета, бомбоубежища в ФРГ способны вместить лишь 1% населения страны

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. В Финляндии построено более 50 тыс. подземных укрытий, в которых можно разместить почти все население страны. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, Финляндия не прекратила в свое время строительство бункеров и продолжает их сооружение до сих пор. По закону, в каждом здании площадью свыше 1,2 тыс. кв. м должно быть по меньшей мере одно убежище, сообщает BIld.

Издание пишет, что такое количество бункеров по всей Финляндии позволяет разместить около 4,8 млн человек, в то время как все население страны составляет 5,5 млн. Для сравнения, которое приводит газета, бомбоубежища в Германии на сегодняшний день могут вместить лишь 1% населения страны.

Отмечается, что в бункеры при необходимости будут допущены не только граждане Финляндии, но и гости страны. Инструктор по гражданской обороне Томи Раск, чьи слова приводит BIld, сообщил, что бункеры способны выдержать "даже ядерный удар".