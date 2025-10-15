Кабмин обсудит поддержку малых народов и критерии допуска спортсменов

В частности, предполагается установление единых методологических подходов к медико-биологическому обеспечению спортсменов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство проведет заседание, на котором обсудит несколько поправок в нормативные документы, касающиеся социальной поддержки, развития спорта и туризма, а также поддержки малых народов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Так, в социальной сфере планируется обсудить выделение дополнительных средств из резервного фонда для оказания помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от весеннего паводка 2024 года, на возмещение затрат, связанных с утратой или повреждением жилья. Также будет рассмотрен вопрос поддержки энергетической стабильности в Камчатском крае через выделение субсидии на стабилизацию ситуации в сфере электроэнергетики.

В области здравоохранения и спорта предполагается установление единых методологических подходов к медико-биологическому обеспечению спортсменов. Они, согласно планам, будут включать проведение углубленных медицинских осмотров и введение критериев допуска к спортивной деятельности для сборных команд регионов, в том числе для спортсменов-инвалидов.

Помимо этого, внимание будет уделено экономическому развитию, в частности поддержке туристической отрасли через выделение субсидий кредитным организациям и ВЭБ.РФ для возмещения недополученных доходов по льготным кредитам, направленным на развитие внутреннего и въездного туризма.

Кроме того, будут рассмотрены нормативные правовые вопросы, включающие совершенствование деятельности Федерального казначейства и приведение актов правительства в соответствие с федеральным законодательством в части регулирования традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.