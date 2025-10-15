Прокуратура добилась завершения капремонта почти в 250 домах на Ставрополье

Также удалось стабилизировать процесс финансирования региональной программы капремонта, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 16 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт 248 проблемных объектов в Ставропольском крае завершили благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве по итогам межведомственного совещания.

"Благодаря вмешательству надзорного ведомства в настоящее время завершен капитальный ремонт 248 проблемных объектов, стабилизирован процесс финансирования региональной программы капремонта, утвержден алгоритм выполнения работ прошлых периодов, внедрен новый порядок проведения конкурентных процедур, для целей оптимизации работы подрядчиков и для предотвращения финансовых рисков подрядных организаций увеличен размер авансирования работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своевременное и качественное выполнение конкретных задач органами краевой и муниципальной власти, региональным фондом капремонта и подрядными организациями - на контроле надзорного ведомства.