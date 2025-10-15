Реклама на ТАСС
Счетная палата РФ выявила существенные недостатки при проверке Финуниверситета

Остатки по неиспользованным субсидиям составили 2,6 млрд рублей
21:03

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Счетная палата выявила существенные недостатки при проверке Финансового университета. Например, остатки по неиспользованным субсидиям из федерального бюджета у Финансового университета за три года составили 2,6 млрд рублей, говорится в отчете Счетной палаты о проверке использования средств федерального бюджета, выделенных в 2022-2023 годах и истекшем периоде 2024 года федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации".

Счетная палата проверила использование средств федерального бюджета, выделенных в 2022-2024 годах Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации на финансовое обеспечение государственного задания, капитальные вложения в объекты госсобственности и иные цели. Проверка выявила ряд существенных недостатков. В 2022-2024 университету на выполнение госзадания были предоставлены субсидии из федерального бюджета на общую сумму 17,5 млрд рублей, в том числе: в 2022 году - 5,1 млрд рублей, в 2023 году - 6,1 млрд рублей, в 2024 году - 6,3 млрд рублей.

"Проверка показала, что при выполнении госзадания у университета ежегодно образовывались остатки неиспользованных субсидий: за три года их общая сумма составила 2,6 млрд рублей", - говорится в документе.

В Счетной палате также отметили, что в проверяемый период Университетом в рамках госзадания были проведены научно-исследовательские работы на сумму 2,4 млрд рублей. При этом отсутствует подтверждающая информация об использовании результатов 99 таких работ, выполненных в 2022-2024 годах за счет бюджетных ассигнований на общую сумму 936,3 млн рублей.

Другие недостатки

В 2019-2023 годах Финансовому университету были предоставлены бюджетные ассигнования на строительство трех объектов (двух спортивных комплексов в Москве и Барнауле и общежития в Москве) на общую сумму 2,1 млрд рублей. Проверка показала, что цели предоставления субсидий не достигнуты: на 1 января 2025 года ни один из трех объектов капитального строительства не построен.

Проверка также выявила ряд нарушений и недостатков при использовании имущественного комплекса Финансового университета, в том числе отсутствие договора аренды на земельный участок, используемый сторонней организацией, и ряд других.

Кроме того, установлено неэффективное расходование 105,4 млн рублей, предоставленных университету на финансовое обеспечение госзадания: указанные средства были направлены на оплату труда сотрудников структурного подразделения университета (УОК "Лесное озеро"), не участвующих в госзадании. По итогам проверки в соответствии с рекомендацией Счетной палаты часть произведенных расходов на сумму 25,9 млн рублей восстановлена университетом за счет средств внебюджетных источников.

По итогам проверки Счетная палата направила информационное письмо в Правительство Российской Федерации и представление ректору Финансового университета. 

