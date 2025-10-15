Форум молодежной дипломатии "Умей дружить" в Карелии собрал свыше 300 заявок

Мероприятие стартует 5 ноября

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября. /ТАСС/. Более 300 заявок подали желающие принять участие в форуме молодежной дипломатии "Умей дружить", который стартует в Карелии 5 ноября. Мероприятие объединит школьников, студентов, педагогов и наставников из регионов России, а также представителей других стран, сообщили журналистам в правительстве республики.

"Петрозаводск встретит молодежь из Карелии и других регионов России, а также иностранных студентов на форуме молодежной дипломатии "Умей дружить", который станет платформой для формирования вектора развития международного сотрудничества. На участие в форуме подано более 300 заявок", - сказано в сообщении.

Цель форума - это создание пространства, в котором молодые люди смогут обмениваться опытом, учиться понимать друг друга и выстраивать конструктивные отношения между культурами и странами. Проект направлен на формирование нового поколения молодых лидеров, готовых к открытому взаимодействию, уважению традиций и ценностей разных народов.

Программа форума включает двухдневный интенсив. Участников ждут лекции и выступления экспертов в области международных отношений и межкультурных коммуникаций. Запланированы панельные дискуссии по вопросам глобального сотрудничества и современного дипломатического этикета, а также практические мастер-классы, направленные на развитие ключевых компетенций международного взаимодействия.