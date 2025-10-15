В ОП раскритиковали законопроект о запрете кормления бездомных животных

По мнению председателя комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию Елены Шаройкиной, если примут этот закон, люди будут "учиться жестокости"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) в ходе нулевого чтения не поддержала законопроекты о запрете кормления безнадзорных животных и о запрете противодействия представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев. Как отметила в ходе общественных слушаний председатель комиссии ОП по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина, эти законопроекты не соответствуют ни юридическим, ни моральным нормам.

"Мы приглашали в ОП всех авторов законопроекта, но, к сожалению, взаимности нет. Абсолютно грустно осознавать, что они (рабочая группа по доработке законодательства в отношении бездомных животных и один из авторов инициативы, председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина - прим. ТАСС) игнорируют ОП, но это никак не помешает сделать нам резолюцию [по итогам общественной экспертизы], которая полностью разобьет эти два законопроекта в пух и прах. Эти законопроекты невозможны даже на уровне юридической техники, не говоря уже о моральных аспектах", - сказала Шаройкина в ходе нулевого чтения законопроектов.

Она подчеркнула, что разделяет обеспокоенность депутатов о безопасности граждан, особенно детей, в связи с нападениями безнадзорных животных, однако, по ее словам, решение проблемы депутаты явно ищут не там. "Если примут этот закон, общество будет учиться жестокости. Обеспокоенность депутатов понятна, но обратитесь к своим региональным властям и спросите губернатора, мэра, районного главу: "Почему вы ничего не делаете?". Люди, которые допускают, что у них в регионе бегают безнадзорные животные, совершают преступления", - сказала Шаройкина.

Она отметила, что готова встретиться с Останиной и предложить совершенствовать законодательство по программе ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск). "Подумаем о том, кому принадлежат собаки в промзонах. Давайте будем думать о том, как нам действительно обеспечить безопасность, а не подменять странными законопроектами качественную профессиональную работу", - сказала Шаройкина.

По ее мнению, в Госдуме сейчас должны озаботиться депутатской проверкой в тех регионах, где отмечено большое количество нападений собак на людей. "Они должны проверить, почему в регионе власть это допускает. Почему региональные власти ничего не делают. За каждую безнадзорную стаю надо снимать [с должности], губернатор должен отвечать", - добавила Шаройкина.

О законопроектах

Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" (от 2018 года) был внесен в Госдуму 23 июля и будет рассматриваться в осеннюю сессию. Депутаты предлагают ввести запрет на кормление бездомных собак на территориях зданий и сооружений медицинских организаций, организаций культуры, социального обслуживания, образовательных и физкультурно-спортивных организаций. Нарушителям грозит предупреждение, а в случае повторного кормления - штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. По словам авторов инициативы, она призвана помочь снизить число бродячих собак и уберечь людей от покусов.

Второй законопроект предлагает установить запрет для физических и юридических лиц на противодействие представителям организаций, занимающихся отловом бездомных животных. В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что отсутствие четкого федерального запрета на такие действия приводит к бесконтрольному размножению животных без владельцев.