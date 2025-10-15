Росархив: переданные в США документы об убийстве Кеннеди скоро издадут

Рассекреченные архивные документы войдут в сборник "Убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Переданные Россией в США архивные документы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди были подготовлены в рамках проекта по изданию документов периода холодной войны и скоро будут изданы в составе сборника "Убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения". Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Федерального архивного агентства (Росархива) со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Артизова.

Ранее член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) заявила, что группа экспертов приступила к изучению переданных Россией архивных материалов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

"В связи с появившейся в прессе информацией о передаче послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым конгрессвумен США Анне Паулине Луне документов об убийстве Джона Кеннеди хочу сообщить, что речь идет о машинописных копиях архивных документов, которые публикуются в сборнике "Убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения", подготовленного в рамках продолжения проекта по изданию документов периода холодной войны. Сборник будет издан в ближайшее время", - сказал Артизов, его слова приводит пресс-служба.

Он рассказал о вкладе СССР в расследование убийства 35-го президента США. Так, спустя неделю после убийства американской стороне были переданы фотокопии переписки предполагаемого убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда с консульским отделом посольства СССР в Вашингтоне за период с 1962 по 1963 год. Также впоследствии советской стороной были направлены дополнительные материалы о пребывании Ли Харви Освальда в Советском Союзе, в том числе документы о его работе на Радиозаводе в Минске и отдельные документы о его здоровье.

По словам главы Росархива, интерес к убийству Кеннеди не прекращается долгие годы и продолжит сохраняться в дальнейшем, а "недавний указ (президента США - прим. ТАСС) Дональда Трампа о публикации секретных материалов, связанных с убийством 35-го президента США, во многом обусловлен внутриполитической борьбой в этой стране, постановкой вопросов о вседозволенности и бесконтрольности ее спецслужб".

Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия, сформированная для расследования преступления, пришла к выводу, что убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда и что речь не идет о каком-то широкомасштабном заговоре. Выстрел, согласно заключению комиссии, был сделан с шестого этажа склада школьных учебников, расположенного на центральной площади Далласа. Там была обнаружена винтовка с оптическим прицелом и гильзы.