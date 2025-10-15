Нилов: работники имеют право не скидываться на подарки коллегам

Как отметил парламентарий, подобные сборы не относятся к обязательным платежам и не предусмотрены трудовым договором

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сборы денег для покупки техники на работу или подарка коллеге являются добровольными, сотрудники могут не участвовать в них. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Конечно, работник может отказаться от каких-то непредвиденных, кем-то инициированных сборов. В трудовом коллективе собирают, например, на подарок, на цветы, чтобы приобрести в кабинет какую-нибудь технику, чайник, микроволновую печку, телевизор - все что угодно. Коллектив самостоятельно этот вопрос решает, предлагает сброситься. Это дело добровольное. Вопрос этот касается не только отношений работников и работодателей, это вопрос нахождения в коллективе", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что такие сборы не относятся к обязательным платежам и не предусмотрены трудовым договором. "Если есть компромисс, есть понимание, что этим потом все вместе будут пользоваться, тогда добровольно такое решение работник принимает. А может также добровольно отказаться и не пользоваться потом приобретенной вещью", - сообщил парламентарий.

"Есть законом не закрепленные какие-то такие человеческие понятия, человеческие отношения. Сегодня ты сбрасываешься на подарок коллеге, завтра тебе все вместе дарят подарок на твой день рождения. Это не прописано в трудовом договоре и кодексе. Это внутренние неписанные правила маленького рабочего коллектива", - отметил Нилов.